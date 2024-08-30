Kayseri U14 Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri U14 Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Kayseri U14 Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Kayseri U14 Ligi 2024-2025 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. 38 takımın katılacağı ligde yeni sezonda 4 grupta oynanacak.

30.08.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
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Kayseri U14 Ligi 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Kayseri U14 Ligi 2024-2025 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyesi Murat Akgöz, Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve kulüp temsilcileri katıldı. 38 takımın katılacağı U14 Ligi'nde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. A ve B Gruplarında 10 takım C ve D Gruplarında ise 9'ar takım mücadele edecek. U14 Ligi 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde başlayacak. Çekilen fikstür çekimi sonrası ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;

1.Hafta A Grubu

Yeni Kıranardıspor- Develi Erciyesspor

Gültepespor-Kocasinangücü SK

Öz Alperenspor-Zeki Akparlarspor

Bayraktarspor-Alsancakspor

1966 Turanspor- Hacılar Erciyesspor

1. Hafta B Grubu

G.O.Paşaspor-Yerköyspor

Talasgücü Belediyespor-K.A. Yıldızspor

Develigücü SK-Kayseri Yolspor

Kayseri İdmangücü-Kayseri Ömürspor

Güneşspor-Kayseri Atletikspor

1.Hafta C Grubu

Yavru Aslanspor-Talas İdman Yurdu

Başakpınarspor-Kocasinan Yemlihaspor

Kayseri Demirspor-İlbeyspor

Sungur FK-Kalespor

Kayseri Şekerspor (BAY)

1.Hafta D Grubu

Cuma Uluçay Talasspor- İsmail Okumuş FK

Mazakaspor-Talas Anayurtspor

Hunatspor-Kocasinan Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor-Mimsinspor

Doğa Gençlikspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri U14 Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri U14 Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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