Kayseri U14 Ligi 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Kayseri U14 Ligi 2024-2025 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyesi Murat Akgöz, Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve kulüp temsilcileri katıldı. 38 takımın katılacağı U14 Ligi'nde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. A ve B Gruplarında 10 takım C ve D Gruplarında ise 9'ar takım mücadele edecek. U14 Ligi 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde başlayacak. Çekilen fikstür çekimi sonrası ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;
1.Hafta A Grubu
Yeni Kıranardıspor- Develi Erciyesspor
Gültepespor-Kocasinangücü SK
Öz Alperenspor-Zeki Akparlarspor
Bayraktarspor-Alsancakspor
1966 Turanspor- Hacılar Erciyesspor
1. Hafta B Grubu
G.O.Paşaspor-Yerköyspor
Talasgücü Belediyespor-K.A. Yıldızspor
Develigücü SK-Kayseri Yolspor
Kayseri İdmangücü-Kayseri Ömürspor
Güneşspor-Kayseri Atletikspor
1.Hafta C Grubu
Yavru Aslanspor-Talas İdman Yurdu
Başakpınarspor-Kocasinan Yemlihaspor
Kayseri Demirspor-İlbeyspor
Sungur FK-Kalespor
Kayseri Şekerspor (BAY)
1.Hafta D Grubu
Cuma Uluçay Talasspor- İsmail Okumuş FK
Mazakaspor-Talas Anayurtspor
Hunatspor-Kocasinan Belediyespor
Kocasinan Şimşekspor-Mimsinspor
Doğa Gençlikspor (BAY) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri U14 Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?