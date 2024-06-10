Kayserili Futbolcu Ertaç Bağcı, Spartak Varna Takımıyla Şampiyonluk Yaşadı - Son Dakika
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Kayserili Futbolcu Ertaç Bağcı, Spartak Varna Takımıyla Şampiyonluk Yaşadı

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertaç Bağcı, transfer olduğu Spartak Varna takımıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Bağcı, takımda tek Türk olmasına rağmen iyi dostluklar kurduğunu ve hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

10.06.2024 12:28
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Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, Bulgaristan 2. Lig takımlarından Spartak Varna takımına ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertaç Bağcı, 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Spartak Varna takımı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Spartak Varna takımı Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov'un onayı üzerine transfer edilen Ertaç Bağcı, Bulgaristan ekibinde şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden başarılı futbolcu Ertaç Bağcı, "Buraya alışmak düşündüğüm kadar zor olmadı. İlk kez Avrupa'da oynuyorum ve takıma devre arası geldim. Takımda tek Türk ben olmama rağmen çok iyi dostluklar kurdum. Şampiyonluğumuzun kilidi birbirimize bağlanmamız oldu ve sonunda hedefimiz olan 1. Lige çıkıp kupayı almayı başardık. Yanımda olan ve beni her zaman destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserili Futbolcu Ertaç Bağcı, Spartak Varna Takımıyla Şampiyonluk Yaşadı - Son Dakika

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