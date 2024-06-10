Kayserili Futbolcu Ertaç Bağcı, Spartak Varna Takımıyla Şampiyonluk Yaşadı

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Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, Bulgaristan 2. Lig takımlarından Spartak Varna takımına ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertaç Bağcı, 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Spartak Varna takımı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Spartak Varna takımı Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov'un onayı üzerine transfer edilen Ertaç Bağcı, Bulgaristan ekibinde şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden başarılı futbolcu Ertaç Bağcı, "Buraya alışmak düşündüğüm kadar zor olmadı. İlk kez Avrupa'da oynuyorum ve takıma devre arası geldim. Takımda tek Türk ben olmama rağmen çok iyi dostluklar kurdum. Şampiyonluğumuzun kilidi birbirimize bağlanmamız oldu ve sonunda hedefimiz olan 1. Lige çıkıp kupayı almayı başardık. Yanımda olan ve beni her zaman destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ