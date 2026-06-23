Spor A.Ş.'den Kütahya'da önemli başarı - Son Dakika
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Spor A.Ş.'den Kütahya'da önemli başarı

Spor A.Ş.\'den Kütahya\'da önemli başarı
23.06.2026 13:03  Güncelleme: 13:04
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Kütahya'da düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları gülle atma ve disk atmada gümüş ve bronz madalya kazandı.

Kütahya'da düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları; gülle atma ve disk atmada önemli dereceler elde ederek Kayseri'yi başarıyla temsil etti.

19-21 Haziran tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları önemli başarılara imza attı. Şampiyonada erkekler gülle atma branşında yarışan Mustafa Yağız Yılmaz Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, disk atmada da Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Kızlar kategorisinde mücadele eden Sena Altun, gülle atmada Türkiye altıncısı, disk atmada ise Türkiye beşincisi olarak dikkat çeken sonuçlar aldı. 2000 metre yürüyüş branşında yarışan Öykü Mina Güneş de Türkiye altıncılığı derecesi elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; şampiyonada derece elde eden sporcuları ve antrenör Burcu Subatan'ı tebrik ederek, başarılarının gelecekteki organizasyonlarda da devam etmesini temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor A.Ş.'den Kütahya'da önemli başarı - Son Dakika

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