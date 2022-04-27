Kayserili karateciler Sivas'tan derece ile döndüler - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden sporculardan 3 birincilik ve 3 üçüncülük derecesi elde etti.

Minikler Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası 19 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında 58 ilden 2431 sporcunun katılımı ile Sivas'ta düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Yıldız Cingöz +50 kg, Ahmet Onur 70 kg ve Muhammed Mehdi Yüreğiçatal 50kg'da birinci, Beril Eşer +40 kg, Kerem Güneş 63 kg ve 2009 - 2010 doğumlu erkek takımı Kata kategorisinde üçüncü oldu. Şampiyonada derece elde eden sporcular Milli takımda Ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Türkiye şampiyonasından derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ