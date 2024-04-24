Kayserili Muaythai Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Kayserili Muaythai Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Kayserili Muaythai Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan sporcular 13 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Kayseri Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, sporcuların başarısını kutlayarak, birlik ve beraberliğin bu başarının arkasındaki en büyük etken olduğunu belirtti. Kayseri, iller sıralamasında birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

24.04.2024 10:43
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan sporcular 13 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yazılı açıklamasında, 16-21 Nisan'da düzenlenen şampiyonada başarı elde eden sporcuları kutladığını bildirdi.

Kayseri'nin iller sıralamasında da birinci olduğunu belirten Ulu, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasındaki en büyük unsur, birlik ve beraberliktir. Yıllardır il içerisinde yaptığımız organizasyonlarla sporcularımızın tecrübesini artırmaya çalıştık. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazandığımız başarılarla doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Milli takımlarda yarışmayı hak etmiş sporcularımız şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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