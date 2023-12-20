 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserili Sporcu Ersin Tekal Gazi Yarı Maratonu'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserili Sporcu Ersin Tekal Gazi Yarı Maratonu'nda Şampiyon Oldu

Gaziantep'te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'nda mücadele eden Kayserili sporcu Ersin Tekal, 21K koşusunda 1.05'lik zaman ile şampiyon oldu. Tekal, altın madalyanın yanı sıra 18bin TL para ödülünün de sahibi oldu.

Kayserili Sporcu Ersin Tekal Gazi Yarı Maratonu\'nda Şampiyon Oldu
20.12.2023 - 11:40,
Abone Ol

Gaziantep'te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'nda mücadele eden Kayserili sporcu Ersin Tekal, 21K koşusunda 1.05'lik zaman ile şampiyon oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl 5'nci kez düzenlediği 21 Kilometre Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu'nda Kayserili sporcu ErsinTekal, 21 K koşusunda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl 5. kez düzenlenen maratona bin 300 sporcu katıldı. Kayserili sporcu Ersin Tekal, altın madalyanın yanı sıra 18bin TL para ödülünün de sahibi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu ve antrenörü Kemal Koyuncu'yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserili Sporcu Ersin Tekal Gazi Yarı Maratonu'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika


11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt

Son Dakika
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:51 Selçuklu Belediyesi, 'Sign of the City Awards' 2023'te Dört Ödül Birden Kazandı
10:04 Tiktok'ta mühtehcen yayın açan 'Laz Kızı'nın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 11:52:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserili Sporcu Ersin Tekal Gazi Yarı Maratonu'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement