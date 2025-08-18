Kayserispor 1 Puanla Dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezona puanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında ilk maçına çıkan Kayserispor; deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 2025-2026 sezonun 1. haftasında ertelenen Beşiktaş maçının ardından sarı kırmızılılar; ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen doksan dakika sonunda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kayserispor, Kayseri'ye 1 puanla döndü.

Sarı kırmızılılar ligin 3. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. - KAYSERİ