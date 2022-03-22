Kayserispor 14. sıraya geriledi - Son Dakika
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Kayserispor 14. sıraya geriledi

22.03.2022 15:02
Kayserispor 14. sıraya geriledi

Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.

Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 3-0'lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.

Bu hafta sonu milli aradan ötürü maç yapmayacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 14. sıraya geriledi - Son Dakika


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