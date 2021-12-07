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Kayserispor 3 maç sonra kazandı - Son Dakika

Kayserispor 3 maç sonra kazandı

07.12.2021 09:41
Kayserispor 3 maç sonra kazandı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mame Baba Thiam'in golleri ile rakibini 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Antalyaspor galibiyeti ile kötü gidişat dur diyen sarı kırmızılılar ligde geride kalan 15. hafta sonunda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. 15 hafta sonrasında 19 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, haftayı 13. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kayserispor 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 3 maç sonra kazandı - Son Dakika Spor


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