Kayserispor 4 Maçta 8 Puan Aldı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son oynadığı 4 maçta mağlup olmazken hanesine 8 puan yazdırdı.

Süper Lig'de küme düşme hattından çıkmanın gayreti içerisinde olan Kayserispor, 4 maçtır yenilmiyor. Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, hanesine 8 puan yazdırdı. Trabzonspor ile sahasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan, Konyaspor'u ve Göztepe'yi sahasında mağlup eden sarı-kırmızılılar, kümede kalma adına çok önemli bir hamle yaptı.

4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor, hanesine 8 puan yazdırdı. - KAYSERİ