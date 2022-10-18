Kayserispor 5. galibiyetini aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki beşinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 5'inci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

Taraftarı önünde Galatasaray'ı Mario Gavranovic ve Onur Bulut'un golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor 16 puan topladı.

İç sahada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 12 puan topladı. Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray'ı yenerken Trabzonspor'a mağlup oldu. - KAYSERİ