Kayserispor 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor 5. galibiyetini aldı

18.10.2022 08:47
Kayserispor 5. galibiyetini aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki beşinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki beşinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 5'inci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

Taraftarı önünde Galatasaray'ı Mario Gavranovic ve Onur Bulut'un golleri ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor 16 puan topladı.

İç sahada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 12 puan topladı. Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray'ı yenerken Trabzonspor'a mağlup oldu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Mario Gavranovic 4. golünü attı Mario Gavranovic 4. golünü attı Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tur arayacak Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tur arayacak
Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 5. galibiyetini aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
13:52 ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi
13:46 Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
12:15 "Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
12:13 Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı! Avcılar Belediyesi işçileri greve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement