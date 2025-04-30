Kayserispor 5 Maç İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kayserispor 5 Maç İçin Hazırlanıyor

Kayserispor 5 Maç İçin Hazırlanıyor

Teknik direktör Jakirovic, futbolcuların performansına güveniyor ve önümüzdeki 5 maça odaklanıyor.

30.04.2025 20:19
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KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var" dedi.

Kayserispor'da Alanyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sergej Jakirovic yönetiminde antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi teknik direktör Sergej Jakirovic, futbolcular Cardoso ve Ramazan Civelek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her şeyin planladıkları şekilde gittiğini belirten teknik direktör Sergej Jakirovic, "Burada en önemli şey futbolcularımız ve onların gösterdiği performans. Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var. 5 maçta da elimizdekinin en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Nazon'un cezalı durumda olması nedeniyle ilk opsiyonumuz Talha olacak. Bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Tabii ki bu Talha için de iyi bir fırsat olacak. Bir B planım daha var ama bunu söylemiyorum. Benden önceki süreçle ilgili konuşamam ama ben ve ekibim bundan önce ne yaptığımızı biliyoruz. Burada da aynı şekilde hareket etmeye çalıştık. Bununla birlikte de iyi sonuçlar geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

MIGUEL CARDOSO: BUNDAN SONRAKİ MAÇLARDA DA GEREKENİ YAPMAMIZ GEREKİYPR

Futbolculardan Miguel Cardoso ise, Hocamız geldiğinden beridir sonuçlar ortada. İyi bir performans sergiliyoruz ama matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil. Bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN CİVELEK: YÜKSELEN BİR PERFORMANSIMIZ VAR

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek de, "Yükselen bir performansımız var. Hocamız ile maç başı 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Hoca geldiğinden itibaren psikolojik olarak antrenman performansı olarak çok iyi gidişatımız var. Biz de çok mutluyuz. Bu şehir bunları hakkediyor. Hoca gelmeden önce belki de 'Kayserispor düştü, Kayserispor zor kurtarır' gibi bir algı vardı. Biraz daha fazla puanımız olsa Avrupa potasına girecek durumdaydık. Biz çok mutluyuz, çok rahatız. Saha içinde de istediklerimizi daha fazla yapmaya başladık. Hocamız geldiğinden beri güzel bir hava var. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor deplasmanı var. Onlar 6 puan geride gözükse de bizim içinde her şey bitmiş değil. Belki onlar için bizden daha stresli bir maç olacak. Ama evlerinde oynayacaklar. Bizim de haftalardır süregelen bir performansımız var. Sonu sürdürmek istiyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Ramazan, Fenerbahçe maçında attığı golün sorulması üzerine, "Mutluydum. Çünkü takımın için bir gol atıyorsun. Bunun sonucunda da çok önemli bir deplasmandan puanla dönüyorsun. O dönemde çok eksiğimiz vardı. Belki bize sıfır puan yazıyorlardı. Ama öyle zor bir deplasmandan puanla döndüğünzde psikolojik olarak da takıma özgüven açısından bir katkı sağlıyor. Ben de oradan puan ile gelinmesinde katkım olduğu için mutluydum" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

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