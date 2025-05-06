Kayserispor 6 Haftadır Mağlup Olmuyor

Son haftalarda peşpeşe galibiyetler alarak hanesine puanları yazdıran Kayserispor, bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, 6 haftadır mağlubiyeti unuttu.

Kayserispor; yenilgiyi rafa kaldırdı. Son 6 haftada oynadığı maçlarda mağlubiyet almayan sarı kırmızılılar, bu sezon bir ilki başardı. Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alan Kayserispor, hanesine 14 puan yazdırdı.

Sarı kırmızılılar, son 6 maçlık periyotta Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarını kazanırken Fenerbahçe ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. - KAYSERİ