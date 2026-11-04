Kayserispor, 8 Kasım'da Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Kayserispor, 8 Kasım'da Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

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Kayserispor, 8 Kasım\'da Ümraniyespor\'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
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Trendyol 1'inci Lig'de 30 puanla ikinci sırada bulunan Kayserispor, 14. haftada deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, 8 Kasım Pazar saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesi Recep Mamur Tesisleri'nde antrenman yaptı.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 14'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 1'inci Ligde mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı kırmızılılar ilk 13 haftada 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 30 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 6-0'lık net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takımda futbolculara zorlu mücadele sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi bugün kulüp tesislerinde toplanarak 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'de karşılaşacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman pas, baskı ve istasyon çalışmalarıyla başladı. İdman, son vuruş, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından Ümraniyespor maçının taktik çalışması ile sona erdi.

İç Anadolu ekibi yarın saat 11.30'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA
Recep MamurKayserisporTrendyolSporSon Dakika

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