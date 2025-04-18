Kayserispor\'a 1.4 Milyon TL Ceza

Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. Sarı Kırmızılı taraftarların da ceza aldığı dosyada kulübe 1 Milyon 434 bin TL ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 17 Nisan 2025 tarih ve 57 sayılı toplantısında Kayserispor ile ilgili kararını verdi. PFDK kararına göre; Kayserispor kulübünün 13 Nisan 2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Kasımpaşa müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 630 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın, kulüp görevlisi Okan Akkaya ile Fatma Arman'ın stada usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca 58.500'er TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/3. maddesi uyarınca 292.500 para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor kulübünün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ayrıca Kayserispor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt E ve Güney Tribün Alt B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar kıldı. - KAYSERİ