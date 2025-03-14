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Kayserispor'a Cezalar Yağdı

Kayserispor\'a Cezalar Yağdı

PFDK, Kayserispor'a saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle toplamda 468.500 TL ceza verdi.

14.03.2025 16:30
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a, Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile Sportif Direktör Muhammed Türkmen'in maçın hakemine yönelik sportmenlik dışı tavırlarından dolayı ceza verdi.

TFF'nin sitesinden PFDK cezalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kayserispor kulübünün, 08.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C, D, Kuzey Üst Tribün K, Doğu Alt Tribün C, D, E, F, Doğu Üst tribün L, Batı Alt tribün B, C, F, Güney Alt tribün C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 Resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'a Cezalar Yağdı - Son Dakika

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