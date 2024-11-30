Kayserispor'a PFDK'dan Cezalar - Son Dakika
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Kayserispor'a PFDK'dan Cezalar

Kayserispor\'a PFDK\'dan Cezalar

Kayserispor, taraftar olayları ve merdiven boşluğu ihlali nedeniyle toplam 258 bin TL ceza aldı.

30.11.2024 08:57
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Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından taraftarların neden olduğu saha olayları ve tribündeki merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı para cezası verildi. Bazı Kayserispor taraftarına da bilet bloke cezası geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve maçtaki bazı ihlaller nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Kayserispor'a ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 23 Kasım tarihinde sahasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL olmak üzere toplam 258 bin TL para cezası ile cezalandırılmasını karar verildi.

Ayrıca Doğu Alt Tribün A Blok'ta bulunan taraftarların, Kuzey Alt Tribün C-D ve E Blok'ta bulunan taraftarların çirkin ve kötü tezahürat yaptığı gerekçesi ile biletlerinin bloke edilmesine ve bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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