Kayserispor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sportif direktör Muhammed Türkmen yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Öte yandan, Antalyaspor maçının taktiği de çalışıldı.