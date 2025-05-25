Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan değerlendirme - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan değerlendirme

Kayserispor Başkanı Açıkalın\'dan değerlendirme
25.05.2025 23:49
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Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un son haftalardaki başarısını ve transfer planlarını değerlendirdi.

KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, " Kayserispor'un takdire şayan bir geri dönüşü var. Özellikle son haftalarda. Bunlar birliğin beraberliğin neticesi. Bunu da sürdürmeyi umut ediyorum" dedi.

Kayserispor, Süper Ligin 37'nci haftasında evinde konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "İçeride yenilmezlik serisini sürdürdüğümüz bir maç oldu. Her maça galibiyet için çıktık, bugün de buradan bir puan alarak bu sezonu evimizdeki son maçı oynadık. Kayserispor'un takdire şayan bir geri dönüşü var. Özellikle son haftalarda. Bunlar birliğin beraberliğin neticesi. Bunu da sürdürmeyi umut ediyorum. Hep beraber olduğumuzda şehirde bir bayram havası oluşuyor. İnşallah sürekliliği olur. Önümüzdeki hafta artık Samsun'a deplasmana gidiyoruz. Ligin son maçı, onu da layıkıyla oynayıp bu sezonu bitireceğiz. Önümüzdeki sezon çalışmalarında da başlamıştık. Yine aynı şekilde hızla devam edeceğiz. Teknik heyetimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. İzlediğimiz oyuncularımız, sezon boyunca izlediğimiz oyuncularımız. Gerek yurt içinde yurt dışında hala izlemekte olduğumuz oyuncular var. Bunlar netleştikçe zamanı geldikçe kamuoyuna ve sizlerle paylaşacağız. Tabii ki giden, gidecek olan, iç transferi yapacak olduğumuz oyuncularımız da var" diye konuştu. Müsabakadan önce açılmak istenen bir pankart nedeniyle sorun yaşanıp yaşanmamasının sorulması üzerine Başkan Açıkalın, "Benim gördüğüm bir şey olmadı. Maça erken de geldim. Böyle bir şey de görmedim yani. Transfer konusunda da bir ekibimiz var. Muhammet Türkmen de başında. İzlediği değerli bulduğu oyuncuları getiriyor. Yöneticimizle paylaşıyor. Bunları değerlendiriyoruz. Her oyuncuyu alabilecek durumumuz yok. İsmi var diye takımda mali kriz oluşturmak istemiyoruz. Dikkatli ve emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Sıkıntılı süreçler. Ülkemizde transfer başarısı sanırım yüzde 30'un üzerinde değil. O yüzden böyle bir düşük bir oranda inceleyip dokumamız gerekiyor" açıklamasında bulundu. Teknik direktör Sergej Jakirovic'in isminin transfer dedikodularına karıştığının sorulması üzerine Açıkalın, "Hocamızın burada bir başarısı var. Tabii ki diğer kulüpler de ister. Kendisine talip olmasından doğal bir şey yoktur. Ama bizim hocamızla 1 yıl daha sözleşmemiz var. Kendisi önemli bir değer. Bu şehir için bu ülke futbolu için kısa zamanda önemli şeyler yaptı. Bizim bir yıllık sözleşmemiz var. Ben uzun yıllar Kayserispor'a hizmet etmesini isterim. Gökhan Sazdağı için de şu an gelen teklif yok" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan değerlendirme - Son Dakika

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