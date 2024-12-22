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Galatasaray'a sahasında 5-1 kaybeden ve müsabaka sırasında tribünlerden istifa sesleri yükselen Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, müsabakanın ardından istifa etti. Çamlı, "'istifa' diye bağıranlar gelsin, yönetsinler takımı" dedi.

22.12.2024 18:33
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maç sonrasında istifa kararı aldı.

"'İSTİFA' DİYE BAĞIRANLAR GELSİN, YÖNETSİN TAKIMI"

Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu. Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O "'istifa' diye bağıranlar gelsin, yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kayserispor'un Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında ev sahibi takımın tribünleri karıştı.

Kayserisporlu bazı taraftarlar, Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başkasıise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Kayserispor-Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.

haberler.com/h/e99a637935

Kayserispor, Galatasaray, Ali Çamlı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor haberler.com/h/e99a637935 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    BU HERİF ZATEN 5SARAYLI DEĞİLMİ HAYIRLI İŞLER 4 16 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat eser senin kadar süzme ve kaliteli oe gelmedi bu memlekete 3 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    haberin başlığına zokiim sondakika 4 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Senden daha kötü yönetmez yeni gelen 2 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zirlama Satılık maç 3 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fenerbahçe kayseri yi yendi kıyamet i kopardın Galatasaray yendi sesin çıkmıyor şerefsiz başkan 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EMOS, FEROS VE CELİKK SAHAYA NEDEN GİRDİNİZ, TAYTLARINIZDAN TANIDIM, TAM BENIM ONUMDEN GECTINIZ DİKKAT EDIN GAYSERI BASKANI SIZI GERER 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Emin Erol ve Çelikk sizde en az Ferhat eser kadar oe siniz 0 0 Yanıtla
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