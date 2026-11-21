METRO Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Sağlık problemlerim var ama buna rağmen verdiğim sözü yerine getirene kadar bu kulübün başındayım" dedi.

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 15'inci haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i 3-1'lik skorla yendi. Müsabakanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık problemlerine rağmen verdiği sözü yerine getirmeden görevini bırakmayacağını belirten Ali Çamlı, "Kayserispor'u şampiyon yapmadan bana istediğiniz hangi görevi teklif ederseniz edin bu kabul görmez. Gerçekten sağlık problemlerim var ama buna rağmen verdiğim sözü yerine getirene kadar bu kulübün başındayım. Ondan sonrası inşallah gençlere bu bayrağı teslim ederiz. Biz de geliriz emekli bir vatandaş olarak tribünden Kayserispor'umuzu rahat bir şekilde izleme fırsatını buluruz. Kayserispor zirvesi her gün oluyor. Çarşamba günü toplantı yaptık. Dün akşam yine Memduh Büyükkılıç başkan, Hulusi Akar Paşam, asbaşkanımız, ben ve diğer yönetici arkadaşlarımızdan birkaç kişi Kayserispor'un şu anda giden yolunu, önündeki engelleri kaldırmak için ne yapılması gerektiğini sürekli istişare ediyoruz. Bir şeyi yaparken Kayserispor'a hiç zarar vermeden yapmanın gayret ve planını yapıyoruz. Onun için toplantı, zirve, adına ne derseniz deyin, bu takım şampiyon olana kadar gerekirse her gün o toplantıları yaptırırım" diye konuştu.