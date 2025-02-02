Kayserispor\'da 100. Maç Sevinci

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Kayserispor'da Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım, sarı kırmızılı formayı 100. kez giydi. İki oyuncuya, plaket ve forma hediye edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da iki futbolcu, 100. kez sarı kırmızılı formayı giydi. Trabzonspor ile oynanan müsabakaya ilk onbirde çıkan Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım, 100. kez Kayserispor formasıyla sahadaydı.

Müsabaka öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, Kayserispor formasıyla 100. maçlarına çıkan Carlos Mane ile Hasan Ali Kaldırım'a forma ve plaket verdi. - KAYSERİ