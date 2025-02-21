Kayserispor\'da Doktor Ayrılığı

Spor

Kayserispor'da takımın doktoru Mehmet Karakuş ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yol ayrımı yaşandı. Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya girebilen diğer isim olan Mehmet Karakuş ile karşılıklı yollar ayrıldı. Doktor Mehmet Karakuş'un Eyüpspor ile oynanan karşılaşma öncesi yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün yeni kulüp doktorunun bugün veya yarın belli olması bekleniyor. - KAYSERİ