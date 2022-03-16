Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Şubat Cuma günü Vavacars Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son iki hafta sahalarında oynadıkları maçlarda gol atmalarına rağmen istedikleri skoru çıkaramadıklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor gibi önemli bir takıma karşı ilk 14 dakikada 2-0 öne geçmelerine rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını ve hatalarının farkında olduklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Konya maçının ilk yarısı içeri 4-1 gitmemiz gerekiyordu ama olmadı. Yukarıyı yakalama açısında son derece önemli bir avantajdı. Evimizde oynarken bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyordu, kullanamadık. Bundan sonraki maçlarda bunu kullanacak gücümüz var. Şimdi önümüzdeki maçlarda tekrar bir seri yakalamak zorundayız. Dolayısıyla şu anda odaklandığımız tek şey bu hafta oynayacağımız Karagümrük ve sonrasındaki Fenerbahçe maçı."

Oyuncu Dimitrios Kolovetsios da sakatlık sürecinde takıma yardımcı olabilmek adına sıkı çalışıp en kısa zamanda sahalara dönmeyi başardığını dile getirdi.

Karagümrük karşısında son haftalarda aldıkları olumsuz sonuçları unutturmayı istediklerini belirten Kolovetsios, "Son iki haftadır negatif sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar önümüzdeki Karagümrük maçını daha önemli hale getirdi. Ne kadar iyi takım olduğumuzu, bunu sahaya yansıttığımızda nasıl başarılı olduğumuz biliyoruz. Maçı kazanmak için orada olacağız. Kafamızda olan sadece maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Parmak da Kayserispor'a uzun süre oynamadan geldiğini oynadıkça kendini bulduğunu söyledi.

Performansından son derece memnun olduğunu belirten Parmak, "Geçen hafta bir gol attım ama keşke bu gol galibiyet için yeterli olsaydı. Ligde 3 haftadır kaybediyoruz ama çok da zorlu fikstürden çıktık. Maçların ilk yarılarını iyi oynuyoruz ama ikinci yarılarda puan kaybediyoruz, buna bir önlem almamız gerekiyor. Bu hafta kayıplarımızı telafi edeceğiz." diye konuştu.

Basın mensuplarının Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçını sorması üzerine Parmak, kupada çok önemli rakipleri eleyerek geldiklerini, Trabzonspor'u da eleyip finale kalıp, kupayı almak istediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maçla sona erdi.