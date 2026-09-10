Kayserispor'da Gerin'den İstanbulspor uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor'da Gerin'den İstanbulspor uyarısı

Kayserispor\'da Gerin\'den İstanbulspor uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçının kolay olmadığını söyledi. Gerin, bu ligde şampiyonluk için 2 puan ortalaması üzerine gitmek gerektiğini belirtti.

METRO Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Bizim için her rakip aynı. İçeride oynayacağımız İstanbulspor maçı da kolay bir maç değil. Biz oraya da en ciddi halimizle çıkacağız" dedi.

1'inci Lig takımlarından Metro Holding Kayserispor, pazartesi günü İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Pazartesi günü oynanan Esenler Erokspor maçının ardından 2 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, kondisyon ve pas ağırlıklı çalıştı. İdman öncesi açıklama yapan Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Altı hafta; 4 deplasman, 2 içeride taraftarımızın önünde oynadık. Çok fazla oynayamadık ve sıkı maçlar oynadık. Allah'a şükürler olsun ufak tefek hatalardan dolayı da birkaç puanımız gitti. Ama 3 puan güzel. Bu ligde şampiyonluk için 2 puan ortalaması üzerine gitmek iyidir. Biz o puan ortalamasını tutturup devam ettirmek istiyoruz. Bu 13 puan kıymetli, fikstür zor bir süreç gibi gözüküyordu. Bizim için her rakip aynı. İçeride oynayacağımız İstanbulspor maçı da kolay bir maç değil. Biz oraya da en ciddi halimizle çıkacağız. Bu kadar geç kurulmuş, bazı süreçleri bu kadar geç aşmış bir takımı bu seviyelere getirmek çok kıymetli. Yönetimin de son anlarda da olsa yaptığı her hamle çok kıymetli. Takımımız güçleniyor. Güçlendikçe derinleşiyor, kadro derinliği oluşuyor. O konuda ilk başlarda zafiyet yaşamıştık. Şu an ciddi şekilde kadro derinliğimiz oluştu. Ufak tefek uyum süreci kaldı. Bu uyum sürecini de böyle ciddi bir puanla kapatınca bu bizi mutlu etti. Önümüzde milli araya kadar 2 maç var. Orayı da kayıpsız atlatıp milli maç arasında çalışma fırsatı bulacağız. İnşallah bu süreçleri de iyi geçirirsek önümüz daha da açık olacak. O zaman daha iyi domine eden bir Kayserispor ortaya çıkacak inşallah. Atletik olarak zamana ihtiyacımız vardı. Yavaş yavaş iyi duruma gelenler var. İyi duruma gelecekler var. Tamamlayacak olanlar var. Gelişeceğiz. Hepsini geliştirerek devam edeceğiz. Bu çocuklar bu ligi domine edecek karakterdeler. Taraftarımız güvensin" diye konuştu.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: GALİBİYETE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci ise, "İki maç galibiyet alamamıştık. İki maçta da kazanmaya yakın olan bizdik ama hem kendi hatalarımızdan hem de diğer sebeplerden 3 puanı alamamıştık. Esenler Erokspor maçını çıkış maçı olarak görüyorduk. Onlar da sezon başında şampiyonluğa kurulmuş bir takım olarak gözüküyordu. Onların da iyi olmayan bir gidişatı vardı. Hocamızın verdiği taktik, analizler ve mücadelemizle zor olan bir deplasmanı kolay şekilde geçtik. Onu taçlandırmak için içeride oynayacağımız maçta galibiyete çok ihtiyacımız var. İyi bir puan yakaladığımızı düşünüyorum. İç sahada taraftarımızla birlikte Esenler Erokspor galibiyetinin daha önemli konuma gelmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

JEMAL TABIDZE: HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ

Jemal Tabidze de, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu galibiyeti almamız önemliydi. Fatih Karagümrük maçında galibiyet son anda elimizden kaçtı. Esas olan her maça galibiyet amaçlı çıkıp maç maç gelişerek önümüze devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Metro Holding, İstanbulspor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Gerin'den İstanbulspor uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"
Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü
İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak

00:06
Bakan Gürlek duyurdu Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
23:27
Rusya, Kiev’i vurdu
Rusya, Kiev'i vurdu
23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:53
Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 00:40:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Gerin'den İstanbulspor uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement