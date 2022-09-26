Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı - Son Dakika
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Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı

26.09.2022 21:16
Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı

Kayserispor'dan transfer olduğu Barcelona'nın B takımının oynadığı 5 karşılaşmada sadece 6 dakika süre alabilen 18 yaşındaki Emre Demir, Katalan ekibinde şu ana kadar en kötü başlangıcı yapan 2. isim oldu.

Barcelona'nın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Katalan devinde beklediği süreyi alamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SADECE 6 DAKİKA SÜRE ALDI

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı haberde, Emre Demir'in Barcelona'nın B Takımı'nda şu ana kadar 5 maçta toplam 6 dakika süre aldığı belirtildi. 18 yaşındaki futbolcunun, Katalan devinde en kötü başlangıcı yapan 2 . futbolcu olduğu belirtildi.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Dünya devi Barcelona, Emre Demir'i Kayserispor'dan Eylül 2021'de 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Kayserispor forması giymişti.

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