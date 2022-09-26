Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı

Barcelona'nın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Katalan devinde beklediği süreyi alamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SADECE 6 DAKİKA SÜRE ALDI

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı haberde, Emre Demir'in Barcelona'nın B Takımı'nda şu ana kadar 5 maçta toplam 6 dakika süre aldığı belirtildi. 18 yaşındaki futbolcunun, Katalan devinde en kötü başlangıcı yapan 2 . futbolcu olduğu belirtildi.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Dünya devi Barcelona, Emre Demir'i Kayserispor'dan Eylül 2021'de 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Kayserispor forması giymişti.