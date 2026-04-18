Kayserispor Deplasman Hazırlıklarına Devam Ediyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.