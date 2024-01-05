 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserispor, devre arasında transfer yapmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor, devre arasında transfer yapmayacak

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, devre arasında transfer yapmayacaklarını açıkladı. Koç, yeterince futbolcu bulunmasının hocayı kadro oluşturmakta zorladığını belirtti. Ancak sezon sonuna doğru duruma göre yönetim ve başkanın transfer konusunu değerlendireceğini söyledi.

Kayserispor, devre arasında transfer yapmayacak
05.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 14:40
Abone Ol

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Devre arası transfer yapmayacağız. Yeterince futbolcumuz var. Çok oyuncu bulunması hocayı da kadro oluşturmakta zorluyor" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Hasan Ali Kaldırım, Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Etkinlikte Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, açıklamalarda bulundu. Taraftarı olduğu kulüpte şimdi yöneticilik yaptığını belirten Koç, "Futbolcularımızla ve idarecilerimizle söyleşide bulunmak için geldik. Ben de bu okulda okudum. 2001 mezunuyum. Kayserispor taraftarıydım. Yöneticilik yapmak da nasip oldu. Kayserispor'da basın sözcüsü görevini yürütüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DEVRE ARASI TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Kayserispor'un devre arasında transfer yapmayacağını belirten Samet Koç, "Devre arası transfer yapmayacağız. Yeterince futbolcumuz var. Çok oyuncu bulunması hocayı da kadro oluşturmakta zorluyor. Devre arası öyle bir durum yok ama sezon sonuna doğru yönetimimiz ve başkanımız duruma göre bakacaktır. Kısa vadede kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR GELİR, GİDER"

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Olivier Kemen ile ilgili de konulan Koç, "Oyuncular gelir, gider. Burada devamlı olan Kayserispor'dur ve sizler yani taraftarlardır. Gelene 'hoş geldin' gidene de 'güle güle' diyoruz. Belirli bir kadromuz var. Elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: TÜRKİYE KUPASI'NDA DA FİNALE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ

Davet için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hasan Ali Kaldırım, "Davetiniz ve sıcak karşılamanız için ben de teşekkür ederim. Burada olmak güzel. Biz Kayserispor'un bir parçasıyız. İnşallah daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Kayserispor olarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da finale kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın önemli isimlerinden Kolovetsios ise "Sizin gibi gözleri parlayan öğrencileri görmek bizi çok mutlu etti. Bizi her zaman desteklediğinizi biliyoruz. Sizleri burada oynayacağımız ilk maça bekliyoruz" dedi. Etkinlik futbolcuların öğrencilere imza dağıtmasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hasan Ali Kaldırım, Anadolu Lisesi, Kayserispor, Samet Koç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, devre arasında transfer yapmayacak - Son Dakika


15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum

Son Dakika
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 16:07:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, devre arasında transfer yapmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement