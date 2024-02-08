Kayserispor, CSKA Sofya forması giyen Duckens Nazon ile sözleşme imzaladı

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Kayserispor, CSKA Sofya forması giyen Duckens Nazon ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor devre arası transfer döneminde ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar CSKA Sofya forması giyen 30 yaşındaki forvet Duckens Nazon'u kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan Duckens Nazon takımla çalışmalara başladı.

Kayserispor'un kadrosuna kattığı forvet Duckens Nazon, "Kayserispor'a imza attığım için, burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda Türkiye ligi gelişmekte olan çok önemli bir lig, çok önemli oyuncular geliyor. Dolayısıyla benim için bu ligde oynayabilmek hep bir hedefti ve bu hedefi, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. Benim işim gol atmak, başkanlara Beşiktaş maçında gol atacağımın sözünü verdim. İşim gereği elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar, gol atmaya çalışacağım" dedi.

Duckens Nazon, 9 numaralı formayı giyecek. - KAYSERİ