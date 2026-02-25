Kayserispor, Erling Moe ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarının ayrılmasının ardından Norveçli çalıştırıcı Moe'yi kente getirdi.

Moe, Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Teknik Sorumlu Muhammed Türkmen ve taraftarlar tarafından Kayseri Havalimanı'nda karşılandı.

Norveç ekibi Molde'de uzun yıllar yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalışan Moe, son olarak Beşiktaş'ın önceki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Moe için bugün RHG Enertürk Enerji Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.