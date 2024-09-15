Kayserispor - Eyüpspor: 2-2 Beraberlik

Spor

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çavuş, Candaş Elbil

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Julian, Arif Kocaman (Dk. 90 Attamah), Carole, Bourabia (Dk. 41 Ali Karimi), Kartal Kayra Yılmaz, Eray Özbek (Dk. 64 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım), Boa Morte (Dk. 41 Nazon), Cardoso

EYÜPSPOR: Berke Özer – Umut Meraş, Robin, Claro, Caner Erkin (Dk. 60 Dubois), Melih Kabasakal, Samu (Dk. 73 Chatzigiovanis), Midtsjo, Emre Akbaba (Dk. 60 Halil Akpınar), Ahmed Kutucu (Dk. 73 Shelvey), Thiam (Dk. 88 Bruno)

GOLLER: Dk. 65 Arif Kocaman, Dk. 69 Nazon (Kayserispor) – Dk. 22 Thiam, Dk. 36 Samu (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Boa Morte, Julian, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Caner Erkin, Midtsjo (Eyüpsspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Eyüpsspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, ligdeki ikinci beraberliğini alan ev sahibi Kayserispor ise puanını 2'ye yükseltti.

4'üncü dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Bilal'den sekti. Dönen topa gelişine vuran Samu'nun vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.

22'nci dakikada Samu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Midtsjo'nun asistinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda top filelerle buluştu. Eski takımına karşı çıktığı ilk karşılaşmada gol atan Thiam, ellerini havaya kaldırarak, gole sevinmedi. Senegalli forvetin bu davranışı Kayserispor tribünleri tarafından alkış aldı. (0-1)

25'inci dakikada sol kanattan topu taşıyan Ahmed Kutucu'nun pasında topa hareketlenen Thiam'ın vuruşunda top Kayserispor savunmasına da çarparak, oyun alanının dışına gitti.

36'ncı dakikada Ahmed Kutucu'nun ara pasına hareketlenen Samu'nun topun dibine vurarak Kayserispor kalesine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve fark ikiye yükseldi. (0-2)

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50'nci dakikada Cardoso'nun şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. Kaleciden dönen topa gelişine vuran Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda top filelerle buluştu. Ancak, yardımcı hakemin uyarısı ile ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62'nci dakikada Samu'nun sağ kanattan çevirdiği topta, Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı sert vuruş kaleci Bilal'den sekti.

65'inci dakikada sağ kanattan Kartal Kayra'nın ortaladığı topa yükselen Talha Sarıaslan'ın ceza sahası içinde indirdiği topa hareketlenen Arif Kocaman'ın yere düşerken dokunduğu topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (1-2)

69'uncu dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın verdiği pasta sırtı dönük şekilde ceza sahası yanının dışında topla buluşan Nazon'un yüzünü kaleye döner dönmez yerden yaptığı sert vuruşta top fileleri havalandırdı ve skora denge geldi. (2-2)

90+4'üncü dakikada Bruno'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan vurduğu sert şutta, top kale direğinde patlayarak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.