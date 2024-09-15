Kayserispor - Eyüpspor Maçı 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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Kayserispor - Eyüpspor Maçı 2-2 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'deki kayserispor - Eyüpspor maçı 2-2 berabere sonlandı. Golleri Thiam, Saiz, Arif Kocaman ve Nazon attı.

15.09.2024 20:50
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman (Dk. 90 Attamah), Carole, Bourabia (Dk. 41 Ali Karimi), Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Eray Özbek (Dk. 64 Talha Sarıaslan), Boa Morte (Dk. 41 Nazon), Cardoso, Ramazan Civelek (Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım)

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin (Dk. 60 Dubois), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 60 Halil Akbunar), Midtsjö, Saiz (Dk. 73 Chatzigiovanis), Ahmed Kutucu (Dk. 73 Shelvey), Thiam (Dk. 88 Bruno)

Goller: Dk. 22 Thiam, Dk. 36 Saiz (ikas Eyüpspor), Dk. 65 Arif Kocaman, Dk. 69 Nazon (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Boa Morte, Dk. 40 Jeanvier, Dk. 72 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 57 Caner Erkin, Dk. 90 Midtsjö (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı 2-2 berabere bitti.

65. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında Talha Sarıaslan'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu, Arif Kocaman filelere gönderdi. 1-2

69. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan ve rakiplerini geçen Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2.

90+4. dakikada Bruno'nun ceza sahası içinde sert vuruşunda, top direkten döndü.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor - Eyüpspor Maçı 2-2 Beraberlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor - Eyüpspor Maçı 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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