Kayserispor-Fenerbahçe Maçında Hakem Belli Oldu - Son Dakika
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Kayserispor-Fenerbahçe Maçında Hakem Belli Oldu

Kayserispor-Fenerbahçe Maçında Hakem Belli Oldu

MHK, Kayserispor-Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceğini açıkladı.

21.11.2024 13:35
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Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu'nun yönetmesine karar verdi. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu'na bu maçta Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

23 Kasım Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat 16: 00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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