Kayserispor-Galatasaray Maç Biletleri Satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor-Galatasaray Maç Biletleri Satışta

Kayserispor-Galatasaray Maç Biletleri Satışta

Süper Lig'de 22 Aralık'ta oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları belirlendi.

16.12.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, bugün satışa sunuldu.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları, bin 500 TL ile 3 bin 350 TL arasında değişiyor. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Şehrin Kalbinde buluşuyoruz. Bellona Kayserispor'umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Galatasaray ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur. Detaylar Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2024/2025 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor kulübüne devir edebilir. Devir edilen kombinenin Kayserispor kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 20'si para puan olarak Passo Hesabınız aktarılacaktır. Biriken para puanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Galatasaray logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Ev Sahibi takım biletleri, Galatasaray logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Galatasaray logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Galatasaray misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır" denildi.

Passolig aracılığıyla bugün satışa çıkan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 1.500 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 1.500 TL

Doğu Üst tribün bileti: 1.850 TL

Doğu Alt tribün bileti: 2.250 TL

Batı Alt tribün bileti: 2.050 TL

Batı Balkon tribün bileti: 3.350 TL

Misafir tribün bileti: 1.950 TL - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Aralık, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor-Galatasaray Maç Biletleri Satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
10:00 Jose Mourinho, Sergen Yalçın’ı şaşkına çevirdi Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 22:02:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor-Galatasaray Maç Biletleri Satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.