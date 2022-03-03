Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der

03.03.2022 00:13

Kayserispor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Hikmet Karaman "18 gün içinde 4 büyük maç. Bugün Beşiktaş, 18 gün içerisinde ya da bir başka takım oynasın bu maçları 18 günde dayanamaz. Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der. Yani sonu iyi olan her şey iyidir" dedi.

Kayserispor, BeşiktaşTürkiye Kupası'nın dışına iterek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından oyunu değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü Hikmet Karaman önemli açıklamalarda bulundu.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle:

"KOLAY DEĞİL"

"Tur atladığımız için çok sevinçliyiz. Aslında bu maç kritiği yapılıyor. Ama biz Trabzonspor deplasmanından geldik. Ondan önce deplasmanda Fenerbahçe ve Galatasaray, arada da Hatay ve Giresunspor. 18 gün içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadık, kolay değil.

"BUGÜN HARİKA BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Cenk Gönen, uzun bir aradan sonra oynadı. Lung sakattı, Bilal kovid oldu, sıra Cenk'e geldi. Bugün harika bir performans sergiledi. Kaleci antrenörümüzü ve diğer teknik heyeti de tebrik ediyorum bu performanstan.

"BAŞKA TAKIM OYNASIN BU MAÇLARI 18 GÜN DAYANAMAZ"

Oyun üzerine konuşmayacağım. Çünkü daha iyi oynayabilmemiz, oyunun içerisinde anlar var. Ama 18 gün içinde 4 büyük maç. Bugün Beşiktaş, 18 gün içerisinde ya da bir başka takım oynasın bu maçları 18 günde dayanamaz. Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der. Yani sonu iyi olan her şey iyidir.

"OYUNCULARIMIZIN HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUZ"

Biz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. Bu yoğun trafikte takımımızı doğru kullanıp bu turu atladık. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyoruz. Trabzonspor'la bir daha oynamak için hedef koyduk. Oraya bir daha çıkalım, 40 bin kişinin önünde kendimizi alkışlatalım dedik."

YORUMLAR
500
Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti Önder Karaveli: 'Oyunu kazandık, maçı kaybettik' Önder Karaveli: 'Oyunu kazandık, maçı kaybettik'

Hikmet Karaman, Kayserispor, Beşiktaş, Almanlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 00:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement