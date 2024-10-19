Kayserispor - Gaziantep FK Maçı 2-2 Beraberlikle Sonuçlandı

Spor

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 51 Kolovetsios), Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte (Dk. 76 Ackah), Ali Karimi (Dk. 46 Bourabia), Mane (Dk. 88 Ramazan Civelek), Cardoso, Bahoken (Dk. 46 Nazon)

GAZİANTEP FK: Dioudis – Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Ömürcan Artan), Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Kozlowski (Dk. 90 Arda Kızıldağ), Ndiaye, Sorescu (Dk.85 Kenan Kodro), Maxim (Dk. 68 Furkan Soyalp), Lungoyi (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Okereke

GOLLER: Dk. 24 Boa Morte, Dk. 57 Cardoso (Kayserispor) - Dk. 22 Okereke, 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Attamah, Ali Karimi, Boa Morte (Kayserispor), Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligde galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken, ligdeki 3'üncü beraberliğini elde eden konuk ekip ise puanını 6'ya çıkardı.

22'nci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Sorescu'nun ceza sahası içinde topla buluşturduğu Okereke'nin şık dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

24'üncü dakikada rakip cezası içinde Cardoso'nun yaptığı pres sonuç verdi. Ndiaye'den topu kazanan Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Boa Morte'nin vuruşunda skora denge geldi. 1-1

34'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan taşıyarak ceza sahası içine gönderdiği topta Mane kafa pası ile Bahoken'i topla buluşturdu. Bahoken'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Dioudis topu 2 hamlede kontrol etti.

43'üncü dakikada Kayserispor kontra atağında Cardoso'nun ceza sahası yayının hemen dışından yaptığı sert vuruşta top kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

45+1'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kozlowski'nin yaptığı vuruşta konuk ekip yeniden öne geçti. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

57'nci dakikada Nazon'un şık topuk pasında ceza sahası içinde topa hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı ve skora yeniden denge geldi. 2-2

63'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan gönderdiği topa hareketlenen Boa Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

88'inci dakikada ceza sahası yayının hemen dışından kullanılan frikikte Kartal Kayra'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinde patladı ve oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.