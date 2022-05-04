Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.05.2022 16:38
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Bir bölümü dolu yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşması, 6 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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