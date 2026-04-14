Kayserispor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.