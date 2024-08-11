Kayserispor, hazırlık maçında Vanspor\'u mağlup etti

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Kayserispor, yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında konuk ettiği Vanspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını oynadı. Yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde devam eden Kayserispor, ligin ilk haftasını BAY geçmesi sebebiyle Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig takımlarından Vanspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor Kadir Has Tesislerinde oynanan müsabakaya sarı - kırmızılı takım sahaya Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Joseph Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Mehmet Eray Özbek, Mehdi Bourabia, Carlos Mane ve Aylton Boa Morte 11'iyle çıktı. Kayserispor, Vanspor karşısında ilk yarıyı 15.dakikada Aylton Boa Morte ve 35.dakikada Miguel Cardoso'nun golleri ile 2-1 önde tamamlandı. Vanspor'un ilk yarıda golünü 30.dakikada penaltıdan Sergen Yatağan attı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarının 80.dakikasında Ramazan Civelek ile bulduğu golle skoru 3-1 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçından sadece birini kazandı. Müsabaka taraftara ve basına kapalı oynadı. - KAYSERİ