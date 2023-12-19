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Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig'de karşılaşıyor - Son Dakika
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Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig'de karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın mücadele edecek olan Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez berabere kaldı ve 8 kez de mağlup oldu. Kayserispor ile Fenerbahçe daha önce Kayseri'de 22 kez karşılaştı ve Fenerbahçe 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini elde etti.

Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig\'de karşılaşıyor
19.12.2023 - 11:11,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın mücadele edecek Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

Kayseri'de 23. maç

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Kaynak: AA
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