Kayserispor ile Samsunspor arasındaki hazırlık maçı tarihi değişti - Son Dakika
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Spor

Kayserispor ile Samsunspor arasındaki hazırlık maçı tarihi değişti

Kayserispor ile Samsunspor arasındaki hazırlık maçı tarihi değişti

2024-2025 futbol sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçı, 15 Temmuz Pazartesi gününe alındı. Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren iki takım arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde oynanacağı duyurulan maçın, Kayserispor tesislerinde oynanacağı açıklandı. Maçın başlama saati ise değişmedi ve 18.00 olarak belirlendi.

14.07.2024 12:59
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Süper Lig'in iki takımı Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçı 15 Temmuz Pazartesi'ye alındı.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçının günü değişti.

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren iki ekip arasında 16 Temmuz Salı günü oynanacağı açıklanan hazırlık maçı 15 Temmuz Pazartesi gününe alındı. Daha önce Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde oynanacağı duyurulan müsabakanın Kayserispor tesislerinde oynanacağı kamuoyu ile paylaşıldı. 18.00'da başlayacak maçın saati ise değişmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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