Kayserispor İlk Maçında Takdir Topladı
Kayserispor İlk Maçında Takdir Topladı

18.08.2025 15:01
Kayserispor, Başakşehir ile berabere kalarak 1 puan aldı ve oyuncularının performansı ile alkış aldı.

Kayserispor sezonu ilk maçında sergilediği performans ile alkış topladı. Sarı kırmızılılar; berabere biten maç sonrasında hanesine 1 puanı yazdırdı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Başakşehir maçında sergilediği performans ve aldığı puan ile takdir topladı. Yeni bir takım olmasına rağmen uyum sorununu çabuk aşan Kayserispor'da gerek defans gerekse forvet bloğunda forma giyen oyuncuların sergiledikleri performans alkış aldı. Kayserispor'un en önemli futbolcularından biri olan Miguel Cardoso; gerek performansı gerekse attığı gol ile yeni sezonda yine takımın en etkili isimlerinden olacağını gösterdi.

Kayserispor, ligin üçüncü haftasında sahasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

