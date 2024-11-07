Kayserispor, Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
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Kayserispor, Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Kayserispor, Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip, İstanbul'da gerçekleştireceği son hazırlıkların ardından kampa girecek. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu önderliğindeki takım, Kasımpaşa karşısında 3 puan hedefliyor. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak.

07.11.2024 10:06
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Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süper Lig 2024-2025 sezonunun 12. haftasının açılış maçında Kayserispor, Kasımpaşa'nın konuğu olacak. 8 Kasım Cuma günü oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, bugün yapacağı çalışma sonrasında İstanbul'a giderek kampa girecek. Kayserispor teknik heyeti ve futbolcular, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sarı kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile ikinci deplasman galibiyetine imza koymayı hedefliyor.

Kasımpaşa ile Kayserispor arasındaki 8 Kasım Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20: 00'de başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Uğur Sarı hakem üçlüsü görev alacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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