Kayserispor, Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Spor

Kayserispor, Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Kayserispor, Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Kayserispor, Süper Lig'de mücadele edecek olan Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi. Sözleşme 31 Mayıs 2024 tarihinde bitecek olan Portekizli futbolcu ile yapılan görüşme neticesinde 30 Haziran 2027 tarihine kadar anlaşma sağlandı.

31.05.2024 13:42
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Kayserispor, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Kayserispor; iç transferde sözleşmesi biten oyuncuları ile görüşmelere başladı. Bu istikamette uzun süredir görüşme halinde olduğu Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile anlaşmaya varıldı. Kayserispor kulübü ile Cardoso arasında yapılan görüşme neticesinde 3 yıllık imza atıldı.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitecek olan Portekizli futbolcu ile yapılan görüşme neticesinde 30 Haziran 2027 tarihine kadar anlaşma yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi - Son Dakika

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