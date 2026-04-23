Kayserispor-Rizespor Maç Biletleri 38 TL

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, Rizespor ile oynanacak maçın bilet fiyatlarını 38 TL olarak belirledi. Misafir tribün bileti de 49 TL'den satışa sunulacak. Kayserispor kulübü tarafından kamuoyunu açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Üst tribün: 38 TL

Doğu Üst tribün: 38 TL

Doğu Alt tribün: 38 TL

Batı Alt tribün: 38 TL

Batı Balkon tribün: 38 TL

Misafir tribün: 49 TL - KAYSERİ