Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Çaykur Rizespor, 67. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Yukatel Kayserispor, 77. dakikada Emrah Başsan ile eşitliği sağladı. Rizespor'da Gedson Fernandes, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Evinde 3 maç sonra puanla tanışan Kayserispor, 42 puana yükseldi. Son 4 maçından 7 puan çıkaran Rizespor ise puanını 30 yaparak 17. sırada yer aldı.
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