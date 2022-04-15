Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı

15.04.2022 23:00

Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Küme düşme hattından kurtulmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan Karadeniz ekibi, bu sonuçla 30 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı.

Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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GEDSON FERNANDES, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

İlk yarısı 0-0 biten maçta Çaykur Rizespor, 67. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Yukatel Kayserispor, 77. dakikada Emrah Başsan ile eşitliği sağladı. Rizespor'da Gedson Fernandes, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Evinde 3 maç sonra puanla tanışan Kayserispor, 42 puana yükseldi. Son 4 maçından 7 puan çıkaran Rizespor ise puanını 30 yaparak 17. sırada yer aldı.

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Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1 Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

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Son Dakika Spor Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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