Kayserispor sahasında Manisa FK\'yı 3-2 mağlup ederek 22 puana ulaştı

1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligdeki yedinci galibiyetini elde etti.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 9. haftasında sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar iç sahada oynadığı 4'üncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Manisa FK'yi Benhur Keser, Daniel Moreno ve Murat Cem Akpınar'ın golleri ile yenen Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor 22 puan topladı.

İç sahada 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 9 puan topladı. Kayserispor bu sezon ilk 9 haftada Vanspor, Sivasspor, Iğdır FK, Esenler Erokspor, İstanbulspor, Mardin 1969 Spor ve Manisa FK'yı mağlup ederken Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek mağlubiyetini ise Bursaspor'a karşı aldı.