Kayserispor taraftarı antrenmanda

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- Kayserispor'da taraftarlı antrenman

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor

KAYSERİ - Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına taraftarlarının desteği ile sürdürdü.

Kulüp tesislerinde çiçeği burnunda teknik direktör Sergej Jakirovic ile gerçekleştirilen antrenmana Kapalı Kale Taraftar Grubu tesislere destek oldu. Taraftarların meşaleler yakıp tezahürat yaptığı antrenmanda, yeni teknik direktör Sergej Jakirovic ve futbolcular taraftarın coşkusuna ortak oldu.