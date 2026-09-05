Kayserispor, transferin son gününde Murat Cem Akpınar\'ı kadrosuna kattı

Kayserispor, transfer sezonunun son gününde Murat Cem Akpınar'ı transfer etti.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, transfer tescil döneminin son gününde kadrosuna Murat Cem Akpınar'ı dahil etti. Sarı kırmızılı kulüp, Erzurum FK'da forma giyen orta saha futbolcusu ile 1 yıllık sözleşme yaptı.

Kayserispor, orta alana Trabzonspor alt yapısında yetişen sonrasında Trabzonspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Erzurumspor takımlarında forma giyen 27 yaşındaki futbolcuya resmi sözleşmeyi imzalattı.