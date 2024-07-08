Kayserispor U13, Kocasinan Şimşekspor\'u 5-0 yenerek şampiyon oldu

Kayseri Fehmi Kuş U13 Ligi final maçında Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynanan müsabakada Kayserispor rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 5-0 yenerek şampiyon oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ali Yıldız, Osman Durmuş, Şevki Dursun
Kayserispor U13: Cihan Kaya, Kerem Kılıçaslan (Hayrettin Karayağız dk. 45), Efe Kırbaş (Yiğit Altıok dk. 44), Yiğit Doğru, Y. Emin Gölbaşı, Furkan Kara, Kürşat A. Dursun (Çağatay dk. 50), Mustafa Selman (Batuhan dk. 45), M. İsmail Dağdelen, Berk Baran, Furkan Balcı (Musa Özbekar dk. 50)
Kocasinan Şimşekspor U13: Emirhan Topuz (Berat Yankı Akkoç dk. 45), Çağlar Korkmaz (M. Enes Kayhan dk. 31), Emre Eymen Işık (Emin Aslan dk. 31), Taha Yasin Şimşek, Fevzi Efe Doğmaz, Umut Eroğlu, Yiğit Hamza Eroğlu (Serhat Berke Sarı dk. 31), M. Emir Turunç (Kayra dk.31), Ahmet Dursun (Mustafa Kerem Akkaş dk. 45), Berat Muğaloğlu (Mustafa Kemal Aydın dk. 45), Kerem Karatepe
Goller: Kürşat A. Dursun (dk. 18), Mustafa Selman (dk. 24), Emin Aslan (dk. 40, 45) (KK), Yiğit Altıok (dk. 60) (Kayserispor U13) - KAYSERİ
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